Buenos Aires: gobernadores de la Mesa del Litio se reunieron con directivos de Rio Tinto

Los gobernadores que integran la Mesa del Litio, Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy), mantuvieron una reunión con Dominic Barton, presidente de la junta directiva de Rio Tinto, y parte de la conducción global de la empresa. En el encuentro, del que también participó el ministro de Minería catamarqueño Marcelo Murua, se revisó el estado de los proyectos que la compañía desarrolla en el salar del Hombre Muerto.

Según se informó, la firma anglo-australiana ratificó que seguirá operando en Catamarca y que planea ampliar sus actividades en los proyectos Fenix y Sal de Vida, tras la reciente integración de Arcadium Lithium al grupo.

Durante la reunión se detallaron varios compromisos asumidos por la compañía, entre ellos:

Obras en caminos y energía vinculadas a la operatoria de los proyectos.

Instancias de capacitación y apoyo a proveedores locales , con la intención de que más empresas de la región se integren a la cadena de valor.

Incorporación de nuevos puestos de trabajo en distintas etapas de desarrollo y producción.

Acciones bajo criterios de desarrollo sustentable y coordinación con comunidades y gobiernos, tanto provinciales como municipales.

En este marco, se remarcó que la continuidad de las inversiones mantiene a Catamarca como uno de los puntos relevantes de la industria del litio en Argentina, en un contexto de alta demanda vinculada a la transición energética.

Fénix y Sal de Vida

El proyecto Fénix se encuentra en fase de expansión y dispone hoy de una capacidad instalada cercana a las 30.000 toneladas de carbonato de litio equivalente por año, con una etapa siguiente —denominada fase 1B— que contempla sumar otras 10.000 toneladas.

En paralelo, el proyecto Sal de Vida retomó su ritmo de avance en el salar del Hombre Muerto, dentro del departamento Antofagasta de la Sierra, integrándose al esquema general de producción y planificación de la compañía en la región.

Del encuentro también participaron directivos de Rio Tinto como Jérome Pécresse, Barbara Fochtman, Ignacio Costa, Paula Uribe y José Alioto, en línea con el carácter corporativo y regional de la reunión.