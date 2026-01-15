Belén suma patrullaje motorizado y una futura Oficina de Antecedentes Digitales

El departamento Belén sumó un nuevo esquema de patrullaje con la puesta en funcionamiento del Grupo Especial Motorizado (GEM) de la Unidad Regional N° 3, una unidad orientada a reforzar la prevención, la recorrida motorizada y la respuesta ante emergencias en la ciudad y zonas cercanas.

El grupo comenzó a operar en un espacio cedido por la Municipalidad de Belén, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 40. Según se informó, desde ahora el lugar tendrá una doble función: garita de control policial y base operativa del GEM, con foco en uno de los accesos principales a la ciudad.

Entrega de equipamiento

En la jornada también se entregaron motocicletas, un móvil policial y elementos de seguridad vial, con el objetivo de ampliar la capacidad de trabajo territorial y preventivo.

Además, se firmó un convenio para avanzar con la próxima apertura de la Oficina de Antecedentes Digitales, una herramienta pensada para acercar trámites a los vecinos del departamento y modernizar gestiones.