Autonomía y éxodo: memoria viva en el Museo Histórico

El próximo viernes 5 de septiembre, a las 16 horas, el Museo Histórico Provincial abrirá sus puertas para una propuesta que combina historia, arte y memoria colectiva. En esta ocasión, se abordarán dos hitos fundamentales en la construcción de la identidad del noroeste argentino: la Autonomía de Catamarca y el Éxodo Jujeño.

La actividad, organizada junto a la Comisión de Damas Belgranianas Filial Catamarca, tendrá como eje la charla “Autonomía de Catamarca y Éxodo Jujeño. La batalla de un pueblo”, que estará a cargo de la Lic. Silvia Ochoa. La especialista invitará a reflexionar sobre los procesos históricos que marcaron el camino de ambas provincias en la gesta independentista.

Además, la jornada tendrá un fuerte componente cultural. La música estará presente de la mano de Claudio Saquilan, Oscar Chazampi y Nazareno Brizuela Saquilan, quienes ofrecerán interpretaciones alusivas a la fecha. El arte escénico llegará con el Taller de Danzas “Bailarinas de la vida”, bajo la dirección de Rita Soria, que pondrá en movimiento el legado de la tradición.

La cita es en Chacabuco 425, con entrada libre y gratuita, abierta a toda la comunidad. Será una oportunidad no solo para recordar, sino también para revivir valores y luchas que aún hoy inspiran la construcción colectiva de la identidad regional.