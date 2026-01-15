Articulación interprovincial en el NOA para minería, empleo y proveedores

En una mesa de trabajo, las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy empezaron a trazar un mapa común para la minería del NOA. No fue un anuncio grandilocuente sino una búsqueda de reglas compartidas: cómo ordenar el crecimiento del sector, qué señales dar hacia el futuro y de qué manera lograr que los proyectos derramen más cerca del territorio, en empleo y proveedores.

Reunión en Salta

El ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa, viajó a la vecina provincia para reunirse con el ministro de Producción y Minería salteño, Ignacio Lupión, y con el flamante titular de Minería de Jujuy, José Gómez. La conversación se apoyó en una realidad que las tres provincias comparten: forman parte del llamado Triángulo del litio y conviven con el desafío de administrar minerales estratégicos en una misma región, con impactos que no se detienen en los límites administrativos.

Proyectos que obligan a coordinar

En ese marco se mencionaron emprendimientos ubicados en la zona de cooperación entre Catamarca y Salta, como Sal de Oro y Diablillos. La lógica es simple: cuando los proyectos se acercan a áreas limítrofes, la coordinación deja de ser un gesto y pasa a ser una necesidad para evitar desajustes y superposiciones.

Sustentabilidad, previsibilidad y empleo local

El intercambio giró alrededor de tres ideas que, en minería, funcionan como termómetro: sustentabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica. A partir de esos ejes, la agenda buscó empujar objetivos concretos: más empleo local, desarrollo de proveedores regionales y un crecimiento ordenado del sector, sin improvisaciones que terminen encareciendo costos o diluyendo controles.

Próximo paso: una jornada institucional

Como continuidad, se adelantó la realización de una jornada institucional en los próximos meses para abordar temas estratégicos de la minería regional. Del encuentro participaron también el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo, y por Catamarca la directora Provincial de Coordinación y Gabinete, Roxana Morales, además de la funcionaria Araceli Orellana.