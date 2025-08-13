ARCAT suma el pago con QR para todos los impuestos provinciales

La Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT) dio un nuevo paso en su proceso de modernización al habilitar el pago de todos los impuestos provinciales mediante código QR, disponible en su página web y compatible con múltiples billeteras virtuales.

Con esta herramienta, los contribuyentes pueden abonar tributos como Automotor, Inmobiliario, Sellos e Ingresos Brutos de forma rápida, segura y desde cualquier lugar, utilizando aplicaciones como BNA+, Modo, Mercado Pago, Ualá o la app de su banco. El servicio se ampliará también a tasas municipales, tasas de justicia y otros pagos vinculados a Catastro y al Registro de la Propiedad Inmobiliaria.

El proceso es sencillo: se ingresa a arcat.gob.ar, se selecciona el servicio a pagar y se escanea el QR con la billetera virtual elegida. La modalidad complementa las formas de pago ya existentes: tarjetas, VEP por home banking y ventanillas presenciales en Rapipago, Pago Fácil o Caja de Rentas.

El director ejecutivo de ARCAT, Pedro Monferrán, subrayó que “el pago con QR es un servicio más que se suma al camino de modernización que transita ARCAT” y destacó que la política de digitalización busca desburocratizar trámites y facilitar el cumplimiento tributario con respuestas ágiles y confiables para la ciudadanía.