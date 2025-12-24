Antofagasta de la Sierra: inspección conjunta en el proyecto Sal de Oro de Posco

Una comitiva integrada por equipos del Ministerio de Minería, el Ministerio de Agua y Ambiente, la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra y representantes de la comunidad local realizó el 16 de diciembre una jornada de fiscalización en el Proyecto Sal de Oro, vinculado a la empresa Posco (mencionada como Empresa Río Posco).

El recorrido se enfocó en revisar cómo se proyecta el futuro proceso productivo y en verificar el cumplimiento de normativas ambientales y de seguridad en distintos puntos operativos del emprendimiento.

Qué se inspeccionó durante la jornada

Entre los sectores relevados, se informó la visita a:

Planta de Carbonato de Litio (CP2): chequeo general de instalaciones, áreas de proceso, sistemas de control ambiental, señalización, medidas de seguridad y manejo de efluentes y residuos.

Plataformas de perforación.

Pozos de captación y sistemas de bombeo: inspección de pozos activos y su integración al sistema de impulsión de salmuera.

Piletas: preconcentración, post-liming, desecho y licor madre.

Campamento CaSa: infraestructura habitacional y planta asociada.

Participación de áreas técnicas y rol comunitario

Desde el parte oficial se remarcó que la fiscalización se realizó de manera conjunta con organismos estatales y comunidad local, con el objetivo de sostener criterios de control y trazabilidad sobre prácticas ambientales, de seguridad y operación.

En representación del organismo minero participaron Mercedes Pereyra (directora de Programas y Proyectos Ambientales), Mónica Ruiz (directora de Policía Minera), Ezequiel Carrizo (Escribano de Minas). Por el área ambiental intervino Diego Vallejos (Ministerio de Agua y Ambiente). En adelante, Pereyra, Ruiz, Carrizo y Vallejos fueron mencionados como parte del equipo técnico que formó parte del relevamiento.