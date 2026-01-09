Andalgalá y Belén avanzan en lazos institucionales y desarrollo estratégico

El intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, viajó a Belén para fortalecer vínculos institucionales y avanzar en una hoja de ruta de desarrollo estratégico entre ambas comunidades. La visita dejó definiciones concretas: el ciclismo será el primer eje de una propuesta deportiva integradora y, a partir de allí, se buscará sostener una agenda conjunta con objetivos comunes de crecimiento regional.

Ciclismo como motor de unión entre comunidades

En el marco del encuentro, Eduardo Córdoba anunció que el punto de partida será un proyecto deportivo compartido junto al doctor Cristian Yapura, con el ciclismo como actividad central, por su capacidad de convocatoria y su perfil sostenible.

“Con el Dr. Cristian Yapura vamos a arrancar con una gran propuesta deportiva que unirá a las dos comunidades mediante el ciclismo que se consolida cada dia como una de las actividades deportivas mas sostenibles”

Una agenda conjunta para proyectar la región

Además del componente deportivo, el intendente planteó la intención de construir una planificación común que permita fijar metas compartidas y potenciar el desarrollo de la zona desde una mirada regional.

“En adelante diseñamos una agenda conjunta que nos permita establecer puntos comunes de crecimiento regional pensando siempre en mejorar y proyectar una región hermosa que merece un reconocimiento estratégico a nivel regional.Gracias hermanos belichos por el afecto y la amistad”