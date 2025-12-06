Vía Catamarca

Amanao realizó un simulacro de evacuación y reforzó su plan de emergencia

La práctica recreó un escenario de inundación para identificar zonas seguras y fortalecer la respuesta comunitaria e institucional.

Redacción Vía Catamarca

6 de diciembre de 2025,

Amanao realizó un simulacro de evacuación y reforzó su plan de emergencia
El Ministerio de Minería participó como veedor en un ejercicio organizado por Protección Civil, con escuelas, bomberos, Defensa Civil y policía.

En Amanao (departamento Andalgalá), personal del Ministerio de Minería participó como veedor de un simulacro de evacuación por inundación organizado por la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos, una práctica orientada a fortalecer la preparación comunitaria ante emergencias y mejorar la coordinación entre instituciones locales.

Ejercicio preventivo con participación comunitaria

La actividad convocó a la comunidad en general y a la institución escolar de Amanao, junto con la Asociación de Bomberos Voluntarios de Andalgalá, personal de Defensa Civil del departamento y el destacamento policial. El objetivo central fue poner a prueba protocolos, roles y tiempos de respuesta en un escenario de riesgo realista.

Un escenario para actuar con rapidez y orden

El simulacro recreó una situación de inundación para capacitar y concientizar sobre cómo actuar ante una emergencia: reconocimiento de zonas seguras, organización de la evacuación, comunicación entre actores y respuesta conjunta.

En ese marco, la presencia del Ministerio de Minería como veedor aportó una mirada institucional sobre el desarrollo del operativo y su articulación.

Este tipo de ejercicios permite detectar necesidades, afinar procedimientos y reforzar la idea de que, ante eventos climáticos extremos, la prevención y la coordinación son claves para cuidar a la población y reducir riesgos, especialmente en localidades donde la reacción temprana marca la diferencia.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS