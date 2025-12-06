Amanao realizó un simulacro de evacuación y reforzó su plan de emergencia

En Amanao (departamento Andalgalá), personal del Ministerio de Minería participó como veedor de un simulacro de evacuación por inundación organizado por la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos, una práctica orientada a fortalecer la preparación comunitaria ante emergencias y mejorar la coordinación entre instituciones locales.

Ejercicio preventivo con participación comunitaria

La actividad convocó a la comunidad en general y a la institución escolar de Amanao, junto con la Asociación de Bomberos Voluntarios de Andalgalá, personal de Defensa Civil del departamento y el destacamento policial. El objetivo central fue poner a prueba protocolos, roles y tiempos de respuesta en un escenario de riesgo realista.

Un escenario para actuar con rapidez y orden

El simulacro recreó una situación de inundación para capacitar y concientizar sobre cómo actuar ante una emergencia: reconocimiento de zonas seguras, organización de la evacuación, comunicación entre actores y respuesta conjunta.

En ese marco, la presencia del Ministerio de Minería como veedor aportó una mirada institucional sobre el desarrollo del operativo y su articulación.

Este tipo de ejercicios permite detectar necesidades, afinar procedimientos y reforzar la idea de que, ante eventos climáticos extremos, la prevención y la coordinación son claves para cuidar a la población y reducir riesgos, especialmente en localidades donde la reacción temprana marca la diferencia.