Alumbrera apunta a reactivarse en 2026 y ya se discuten los primeros pasos operativos

Tras el anuncio de la reactivación de Bajo de la Alumbrera prevista para el segundo semestre de 2026, el gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con autoridades de Glencore Argentina para empezar a ordenar una agenda técnica y operativa vinculada a la vuelta de la actividad. Del encuentro participó también el ministro de Minería Marcelo Murua.

Según se informó, la reunión apuntó a coordinar criterios frente a los desafíos que supone un proyecto de esta escala y a delinear pasos iniciales vinculados a la puesta a punto de instalaciones, la demanda de empleo y la relación con proveedores locales.

Cronograma: segundo semestre de 2026

En el planteo oficial, la reanudación de tareas se proyecta como una etapa de preparación y ajuste. Murua señaló que el reinicio permitiría ajustar instalaciones, generar empleo progresivo y fortalecer proveedores locales, en un esquema de recuperación gradual.

Empleo y cadena de proveedores

Uno de los ejes mencionados fue el impacto sobre el trabajo y la logística regional. La cartera minera sostuvo que el retorno de operaciones podría traccionar contratación por etapas y reactivar servicios asociados, con foco en empresas y prestadores de Catamarca.

MARA como “preludio” del desarrollo cuprífero

Durante la reunión se indicó además que este proceso funcionaría como antesala del proyecto MARA, que integra Bajo de la Alumbrera con Agua Rica, señalado como un componente central en la proyección cuprífera provincial.

Desde la empresa, el CEO Pérez de Solay destacó: “La posibilidad de reactivar la producción y volver a colocar cobre argentino en el mercado es una excelente noticia para todos. Con el reinicio de Bajo de la Alumbrera podemos anticipar esa oferta”. En ese tramo, la frase “volver a colocar cobre argentino” marcó el enfoque del mensaje corporativo.

También participaron del encuentro el country manager Juan Donicelli, el gerente de Relaciones Institucionales Pablo Lilljedahl, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia Alberto Natella y la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos Verónica Soria.