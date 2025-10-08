AbraSilver y AOMA sellaron un acuerdo de cooperación en minería sustentable

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y la empresa AbraSilver Resource Corp. firmaron un convenio que busca mejorar las condiciones laborales y el bienestar de los trabajadores del proyecto “Diablillos”, emplazado en la zona de cooperación entre Catamarca y Salta.

El acto tuvo lugar en la Casa de Catamarca en Buenos Aires y contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, quien acompañó la rúbrica junto al secretario general de AOMA, Héctor Laplace, el secretario general de la Seccional Catamarca, Gustavo Molina, y el gerente de AbraSilver, Eugenio Ponte.

Laplace destacó que el acuerdo representa “un paso más en la construcción de una minería con compromiso social y respeto por los trabajadores”.

Por su parte, Gustavo Molina subrayó que el entendimiento “refuerza el diálogo permanente entre el sindicato y la empresa, priorizando la seguridad, la capacitación y el desarrollo humano”.

Desde la compañía, Eugenio Ponte señaló que la firma “se enmarca en la política de AbraSilver de promover una minería responsable, sustentable y centrada en las personas”, consolidando así un vínculo de cooperación con las instituciones locales.

El gobernador celebró el acuerdo y remarcó: “Este tipo de entendimientos refuerzan el crecimiento de la minería catamarqueña sobre la base del consenso, la responsabilidad social y el trabajo digno”.

El convenio constituye un avance significativo en la relación institucional entre AOMA y AbraSilver, y se enmarca en un objetivo común: impulsar el desarrollo minero con equilibrio, equidad y compromiso social.