Visitas guiadas, museos y aire libre: el renovado recorrido del Parque Estancia La Quinta

Para los turistas que buscan un respiro del movimiento del centro sin salir de la ciudad, el Parque Estancia La Quinta se presenta como la opción más completa de esta Temporada 2026. El predio de cinco hectáreas, ubicado a pocas cuadras del balneario El Fantasio, funciona todos los días de 08:00 a 21:00 hs.

Uno de los atractivos centrales de la visita es el Museo Arqueológico Numba Charava. Este espacio custodia una valiosa colección de más de mil piezas de los pueblos originarios de la región, permitiendo a los visitantes sumergirse en la identidad histórica de nuestras sierras de manera interactiva.

Museo Arqueológico Numba Charava, ubicado en Parque Estancia La Quinta, Villa Carlos Paz. (Gentileza).

Además, el parque ofrece visitas guiadas gratuitas en cuatro horarios: 09:30, 11:00, 16:30 y 18:00 hs. Durante el recorrido, guías especializados acompañan al público por senderos con vistas privilegiadas al río San Antonio y rincones de sombra perfectos para caminar.

Este verano, la propuesta se enriquece con el renovado Memorial a Ernesto Sábato. Se trata de un paseo cultural que homenajea al célebre escritor a través de estructuras escultóricas integradas al paisaje, inspiradas en sus obras más emblemáticas como “El túnel” y “La Resistencia”.

Ubicado a solo unos minutos del área céntrica, en el corazón de barrio La Quinta, este espacio se presenta como una alternativa accesible para todos, ya que la entrada es libre y gratuita para todas sus actividades.

Las guiadas, ideales para conocer el parque y el museo en profundidad, se extienden por aproximadamente una hora, ofreciendo un recorrido ágil y entretenido bajo la sombra de su arboleda centenaria. Para más información, los interesados pueden contactarse al teléfono 436426.