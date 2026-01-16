Villa Santa Cruz del Lago celebra sus raíces con la “Fiesta de la Provincianía”

Villa Santa Cruz del Lago se prepara para vivir una noche inolvidable en honor a nuestra cultura nacional. La Fiesta de la Provincianía tendrá lugar este domingo 18 de enero, a partir de las 20:00 hs, en la Plaza de la Constitución. Se trata de una propuesta pensada para toda la familia, donde el entretenimiento y el respeto por las tradiciones argentinas serán los ejes centrales.

El evento contará con una cartelera artística de primer nivel, incluyendo bandas y cantantes en vivo que pondrán ritmo a la jornada. Además, los asistentes podrán recorrer una feria de artesanías únicas y deleitarse con una variada oferta gastronómica de platos típicos, ideal para disfrutar de los sabores más auténticos de nuestra tierra.

Un encuentro con propósito solidario Si bien la entrada es libre y gratuita, la organización invita a todos los concurrentes a participar de una campaña solidaria. Se solicita la colaboración con un alimento no perecedero, que será destinado a instituciones locales, reforzando el compromiso de la comunidad con los sectores más vulnerables.