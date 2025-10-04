Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz vivirá la segunda edición de “Carlos Paz Wines” con degustación de vinos

El evento está destinado a los amantes de la gastronomía y el vino.

Redacción Vïa Carlos Paz

4 de octubre de 2025,

Degustación de vinos y gastronomía gourmet en Córdoba. (Prensa)

Este fin de semana, el Espacio Mónaco de Villa Carlos Paz será sede de la 2º Exposición y Degustación de Vinos “Carlos Paz Wines 2025”, un evento que reunirá a amantes del vino y la gastronomía.

La cita tendrá lugar el sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 19 a 23 horas, con la participación de más de 40 bodegas de prestigio internacional, que presentarán etiquetas premiadas en distintos puntos del mundo.

El encuentro ofrecerá degustaciones exclusivas, acompañadas por servicio gastronómico finger food y una agenda de espectáculos en vivo, consolidándose como una de las propuestas enoturísticas más atractivas de la región.

El costo de la entrada será de $25.000 por día.

La organización está a cargo de Distribuidora Franco y La Cava, con el apoyo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la ciudad.

