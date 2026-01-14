Villa Carlos Paz: tormentas aisladas y una máxima de 27°C para este miércoles

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles se presentará con nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones aisladas, en el marco de una alerta por tormentas que afecta a gran parte de la provincia de Córdoba.

Para esta jornada, se prevé una mínima de 18°C durante la madrugada y una máxima de 27°C por la tarde, lo que representa un descenso moderado frente a las altas temperaturas de la temporada.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente nublado con ráfagas leves provenientes del sector norte y probabilidad de chaparrones. Sin embargo, se estima que la mayor inestabilidad ocurra durante la tarde, momento en el que podrían desarrollarse tormentas aisladas. Hacia la noche, las condiciones mejorarían paulatinamente con un descenso térmico hasta los 20°C.

Es importante destacar que rige una alerta amarilla para la región. el reporte oficial advierte sobre la posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.