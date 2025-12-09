Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz: realizarán una nueva conexión del acueducto y el servicio de agua estará interrumpido por 24 horas

La maniobra se ejecutará este miércoles 10 de diciembre desde la medianoche; es parte de la obra del nuevo acueducto y de la futura refuncionalización vial y turística de avenida Cárcano

Redacción Vïa Carlos Paz

9 de diciembre de 2025,

Villa Carlos Paz: realizarán una nueva conexión del acueducto y el servicio de agua estará interrumpido por 24 horas
Continúan los cortes en Av. Cárcano por el avance del nuevo acueducto

El servicio de agua potable en Villa Carlos Paz será interrumpido por 24 horas desde las 00:00 de este miércoles 10 de diciembre, debido a la segunda conexión del nuevo acueducto con la red troncal. La maniobra, que requiere trabajar sin circulación de agua, afectará a toda la ciudad.

La obra es financiada en un 50% por el Municipio y 50% por el Gobierno Provincial, y contempla el recambio de 2.400 metros de cañería por una tubería PRFV de 600 mm, mejorando la capacidad y distribución del servicio.

Una vez finalizado el recambio, se avanzará con la refuncionalización vial y turística de avenida Cárcano, que incluirá repavimentación, separador central y mejoras en el escurrimiento pluvial, con el objetivo de optimizar la seguridad vial y jerarquizar este corredor estratégico de la ciudad.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS