Villa Carlos Paz: realizarán una nueva conexión del acueducto y el servicio de agua estará interrumpido por 24 horas

El servicio de agua potable en Villa Carlos Paz será interrumpido por 24 horas desde las 00:00 de este miércoles 10 de diciembre, debido a la segunda conexión del nuevo acueducto con la red troncal. La maniobra, que requiere trabajar sin circulación de agua, afectará a toda la ciudad.

La obra es financiada en un 50% por el Municipio y 50% por el Gobierno Provincial, y contempla el recambio de 2.400 metros de cañería por una tubería PRFV de 600 mm, mejorando la capacidad y distribución del servicio.

Una vez finalizado el recambio, se avanzará con la refuncionalización vial y turística de avenida Cárcano, que incluirá repavimentación, separador central y mejoras en el escurrimiento pluvial, con el objetivo de optimizar la seguridad vial y jerarquizar este corredor estratégico de la ciudad.