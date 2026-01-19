Villa Carlos Paz ratifica su liderazgo: la ciudad más elegida de Córdoba en el inicio de la temporada

El arranque del año confirmó la tendencia que posiciona a Villa Carlos Paz a la vanguardia del turismo provincial. Durante los primeros quince días de enero, la ciudad encabezó las estadísticas de alojamiento en Córdoba, consolidándose además como uno de los centros vacacionales más fuertes de toda la Argentina.

Las proyecciones para la segunda mitad del mes mantienen la misma inercia, anticipando un cierre de enero con números sumamente positivos. Estos resultados reafirman la competitividad y el posicionamiento estratégico de la ciudad en el mercado nacional.

Temporada de Verano 2026 Villa Carlos Paz

Este liderazgo es el resultado de un esfuerzo sostenido entre el sector público y el privado, orientado a ofrecer una infraestructura jerarquizada y una propuesta integral. La ciudad logra combinar una cartelera teatral inigualable, con más de 80 obras en escena, con una nutrida agenda de eventos y recreación.

A la oferta artística se suma una gastronomía de primer nivel y servicios de alta calidad que garantizan una estadía confortable y segura. El turista sigue eligiendo la propuesta teatral como uno de los grandes diferenciales de la villa frente a otros destinos del país.

Los informes del Centro Inteligente de Datos Turísticos respaldan este fenómeno con métricas concretas. Según el organismo, el destino mantiene índices altísimos de satisfacción y fidelidad entre quienes lo visitan cada temporada.

En este contexto, se destaca un perfil de turista marcadamente familiar. Este sector elige Carlos Paz no solo por su diversidad de entretenimientos y actividades gratuitas, sino también por una política de tarifas equilibrada que fortalece la posición de la ciudad en el mapa turístico actual.