Villa Carlos Paz presentó la 2° Feria Internacional del Libro

Villa Carlos Paz se prepara para vivir la segunda edición de la Feria Internacional del Libro, que se desarrollará del 30 de octubre al 3 de noviembre en el Paseo de los Artesanos, en pleno centro de la ciudad. El evento, que se ha consolidado como un espacio cultural y turístico de gran relevancia, reunirá a escritores, poetas, artistas y exponentes de distintos países.
La presentación oficial se realizó en el Palacio Municipal y estuvo encabezada por el intendente Esteban Avilés, acompañado por el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, el cónsul honorario de la República de Polonia en Córdoba, Enrique Wojnacki, y el escritor y periodista Pedro Solans, integrante de la Comisión de Identidad Carlospacense.
Avilés destacó la importancia del evento y expresó: “Es un orgullo presentar esta segunda edición, después de una primera feria que visibilizó nuestra cultura e hizo que nuestra identidad trascienda al mundo. Es un espacio de todos los carlospacenses, donde profundizamos nuestra identidad y llevamos nuestra cultura al mundo”.
La feria se enmarca en la previa del Día de la Identidad Carlospacense y forma parte del Calendario Nacional de Ferias del Libro Itinerante. Durante cinco días, habrá más de 60 stands de librerías, editoriales, bibliotecas populares e instituciones culturales, además de la participación de países y provincias que sumarán su aporte literario, histórico y turístico.
El programa incluirá presentaciones de libros, charlas, conversatorios, talleres, capacitaciones, conferencias, rondas de lectura e intervenciones artísticas. La música también ocupará un lugar destacado con espectáculos de tango interpretado por mujeres, folclore, murga uruguaya, carnavalito jujeño, rap local y la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.
Con esta propuesta, Villa Carlos Paz busca consolidar su identidad cultural y reafirmar su lugar dentro del turismo internacional a través de la literatura y las artes.