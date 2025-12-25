Villa Carlos Paz presentó al jurado de los Premios Carlos 2026: la gala será el 2 de febrero

Villa Carlos Paz oficializó el lanzamiento de los Premios Carlos 2026, la distinción máxima para el teatro y el espectáculo en la villa serrana. En una presentación realizada en el Palacio Municipal, se dieron a conocer los nombres de los especialistas que integrarán el jurado.

La tradicional gala de premiación quedó fijada para la tarde del lunes 2 de febrero. En esa fecha, los elencos se reunirán para la entrega de las estatuillas que reconocen la labor artística de la temporada.

El cuerpo evaluador de esta edición está compuesto por una Comisión Ejecutiva diversa que incluye a músicos, actores, bailarines y técnicos. Entre ellos se encuentran Guillermo Gagliardi, Javier Pérez, Silvina Domínguez, Damián Grassi, Matías Gramajo, Sandra Callejón y Florencia Villagra.

También integran el equipo María Lourdes García, María Rosalía Beni, Diego Olmos, Susana Espeche, Lucía Berecibar, Daniel Sosa y Nicolás Tobares. El grupo cuenta con la coordinación de Sonia Camps y la participación del Director de Cultura, Fernando Barrera.

Una de las principales novedades es la implementación de un nuevo reglamento que endurece las condiciones de participación. Para ser evaluados, los espectáculos deben acreditar un mínimo de dos funciones semanales durante todo el mes de enero.

En total, las obras deberán completar al menos ocho presentaciones en días diferentes del primer mes del año. Asimismo, es condición excluyente que se desarrollen en espacios con la habilitación municipal correspondiente dentro del ejido de la ciudad.