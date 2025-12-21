Villa Carlos Paz lanza oficialmente la temporada de verano 2026 en Khalama

La ciudad de Villa Carlos Paz dará inicio formal a su Temporada de Verano 2025/26 el próximo domingo 21 de diciembre. El evento central de lanzamiento se llevará a cabo en las instalaciones de la disco Khalama, ubicada en Avenida Estrada 113.

La inauguración oficial está programada para las 21:30, marcando el punto de partida para uno de los destinos turísticos más importantes del país durante los meses de enero y febrero.

La tradicional alfombra roja

Como es habitual en cada apertura de temporada, el evento contará con una fuerte presencia de figuras del espectáculo. A partir de las 20:30, los distintos artistas y elencos teatrales que integrarán la cartelera cordobesa recorrerán la alfombra roja.

Durante este desfile, los protagonistas de las principales obras difundirán sus propuestas artísticas ante la prensa y el público presente, anticipando lo que se espera sea una competencia teatral de alto nivel en las sierras.

Consolidada como la ciudad más elegida de la provincia de Córdoba, Villa Carlos Paz se posiciona nuevamente como un destino imbatible gracias a su combinación de paisajes naturales, infraestructura de servicios y una oferta de entretenimiento única. Su capacidad de convocatoria atrae año tras año a millones de visitantes, reafirmando su hegemonía en el corazón de las Sierras.

A nivel nacional, la villa se mantiene como una de las plazas líderes del turismo argentino, compitiendo directamente con los principales centros vacacionales del país. La calidad de sus producciones teatrales y la constante renovación de sus propuestas turísticas garantizan que la ciudad siga siendo el epicentro del espectáculo y el descanso preferido por las familias argentinas.

Para quienes deseen planificar su visita y conocer en detalle la oferta de espectáculos, la Secretaría de Turismo ha puesto a disposición la cartelera teatral completa de la temporada 2025-2026, la cual puede consultarse en el siguiente enlace: villacarlospaz.tur.ar/cartelera-teatral.