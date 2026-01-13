Villa Carlos Paz lanza jornadas especiales de fichas médicas para adolescentes

La Municipalidad de Villa Carlos Paz puso en marcha un dispositivo especial orientado a la prevención y el cuidado de los jóvenes a través de la realización de fichas médicas.

Esta iniciativa se desarrolla tanto en el Hospital Municipal como en la red de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), permitiendo que las familias accedan a controles integrales de manera descentralizada.

Para la atención regular de lunes a viernes, los turnos deben solicitarse a través de la central telefónica 147 o directamente en cada centro barrial.

Como eje destacado de este verano, se implementarán las Jornadas Especiales para Adolescencias, destinadas a chicos y chicas desde los 13 años. Estos encuentros se realizan de 8 a 12 hs, sin turno previo y por orden de llegada.

El único requisito para participar es presentar el DNI y el carnet de vacunación. Además de la certificación médica y las vacunas, el equipo de Salud Sexual Integral del municipio coordina espacios de consejería, juegos y actividades recreativas pensadas para esta franja etaria.

El calendario de estas jornadas para el mes de enero comienza este martes 13 en el CAPS La Quinta, continuando el martes 20 en el CAPS Distrito Oeste – Colinas y el viernes 30 en el CAPS Santa Rita.

Para facilitar el contacto en los barrios, se encuentran habilitadas las líneas del CAPS El Canal (436411), La Quinta 1° (436405), Sol y Río (436412), Villa del Lago (430031), El Fantasio (436406) y Santa Rita (436413).

Con estas acciones, el Municipio reafirma su compromiso con una salud pública accesible que prioriza el acompañamiento y la prevención en todas las etapas del crecimiento.