Villa Carlos Paz invita a descubrir la ciudad a través del programa “Aventura VCP”

Se trata de una iniciativa gratuita que combina el deporte al aire libre con la exploración de paisajes serranos, ofreciendo actividades que van desde el senderismo y el canotaje hasta el mountain bike para todas las edades.

15 de enero de 2026,

AVENTURA VCP: la nueva propuesta de Villa Carlos Paz para disfrutar de la naturaleza y el deporte. Fuente: Municipalidad Carlos Paz

Con el objetivo de fomentar un estilo de vida activo y promover el cuidado del entorno natural, surge Aventura VCP, una experiencia recreativa diseñada tanto para residentes como para turistas. Esta propuesta busca conectar a los participantes con la esencia de las sierras a través de disciplinas como el trail running, trekking y canotaje.

El programa propone experiencias integrales que invitan a descubrir rincones mágicos de la ciudad, permitiendo el disfrute de la naturaleza desde una perspectiva comprometida con el deporte al aire libre. El cronograma está distribuido estratégicamente para alcanzar a diferentes públicos durante toda la semana.

Los días lunes y miércoles, de 18:30 a 20:00 horas, las acciones se concentran en la zona del Estadio Arena y la costa del lago. Por otro lado, los martes y jueves en el mismo horario, el punto de encuentro se traslada al Punto Comunitario Sol y Río. Ambas opciones están orientadas específicamente a jóvenes de entre 6 y 17 años.

Para quienes prefieren aprovechar las primeras horas de la mañana, los viernes de 9:00 a 11:00 horas se realizan jornadas de trekking y senderismo en el predio del Parque Temático Costa Azul.

Finalmente, los sábados la actividad se intensifica a partir de las 9:00 horas con dos opciones simultáneas. Por un lado, se realiza un circuito de senderismo urbano por la costa (con recorridos de 2k y 5k) partiendo desde la zona de El Fantasio.

En simultáneo, se ofrece una salida de montaña desde el Punto Comunitario Sol y Río. Esta última actividad de sábado está destinada al público general mayor de 10 años que desee sumergirse en la naturaleza serrana.

