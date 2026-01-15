Villa Carlos Paz invita a descubrir la ciudad a través del programa “Aventura VCP”

Con el objetivo de fomentar un estilo de vida activo y promover el cuidado del entorno natural, surge Aventura VCP, una experiencia recreativa diseñada tanto para residentes como para turistas. Esta propuesta busca conectar a los participantes con la esencia de las sierras a través de disciplinas como el trail running, trekking y canotaje.

El programa propone experiencias integrales que invitan a descubrir rincones mágicos de la ciudad, permitiendo el disfrute de la naturaleza desde una perspectiva comprometida con el deporte al aire libre. El cronograma está distribuido estratégicamente para alcanzar a diferentes públicos durante toda la semana.

Los días lunes y miércoles, de 18:30 a 20:00 horas, las acciones se concentran en la zona del Estadio Arena y la costa del lago. Por otro lado, los martes y jueves en el mismo horario, el punto de encuentro se traslada al Punto Comunitario Sol y Río. Ambas opciones están orientadas específicamente a jóvenes de entre 6 y 17 años.

Aventura VCP

Para quienes prefieren aprovechar las primeras horas de la mañana, los viernes de 9:00 a 11:00 horas se realizan jornadas de trekking y senderismo en el predio del Parque Temático Costa Azul.

Finalmente, los sábados la actividad se intensifica a partir de las 9:00 horas con dos opciones simultáneas. Por un lado, se realiza un circuito de senderismo urbano por la costa (con recorridos de 2k y 5k) partiendo desde la zona de El Fantasio.

En simultáneo, se ofrece una salida de montaña desde el Punto Comunitario Sol y Río. Esta última actividad de sábado está destinada al público general mayor de 10 años que desee sumergirse en la naturaleza serrana.