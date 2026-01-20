Villa Carlos Paz intensifica el plan de bacheo en frío en barrios de la zona norte y oeste

La Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través de su Secretaría de Servicios Públicos, dio un nuevo paso en el Plan de Mantenimiento de Calles.

Durante la jornada de ayer, los equipos técnicos se desplegaron en los distritos norte y oeste para ejecutar tareas de reparación mediante bacheo en frío. Esta técnica destaca especialmente por su agilidad y efectividad inmediata en el tránsito urbano cotidiano.

Estas intervenciones en los barrios Becciú y Carlos Paz Sierras buscan no solo mejorar la comodidad al conducir, sino también extender la durabilidad de la carpeta asfáltica. Con estas acciones, se busca prevenir accidentes y roturas en los vehículos.

Para estas tareas, el municipio mantiene un cronograma rotativo. Este esquema prioriza las arterias con mayor flujo vehicular y aquellas que han sido reportadas por la comunidad a través de los canales de atención al vecino.

Desde el municipio recordaron que estas tareas son de carácter permanente y forman parte de un esquema de trabajo integral que recorre toda la ciudad de manera constante.

Asimismo, se reitera el pedido a los conductores de circular con precaución en las inmediaciones de las zonas de obra. Esta medida es vital para resguardar la integridad de los operarios y asegurar el correcto mantenimiento de las calzadas intervenidas.