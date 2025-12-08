Villa Carlos Paz inicia la semana con un lunes cálido y con probabilidad de lluvias

Villa Carlos Paz espera un lunes 8 de diciembre marcado por el cielo variable y condiciones de humedad elevada, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzará con una temperatura mínima cercana a los 18°C, en un ambiente templado típico de comienzos de diciembre.

Con el correr del día, se prevé un ascenso progresivo de la temperatura, alcanzando una máxima en torno a los 25°C, con períodos de nubosidad parcial. Hacia la tarde, no se descarta la presencia de lluvias débiles o chaparrones aislados, fenómeno frecuente en esta época del año debido al aumento del calor y la humedad.

A pesar de la inestabilidad prevista, el lunes mantendrá condiciones agradables, con momentos de mejora temporaria y sin pronósticos de tormentas fuertes para la región.

De esta manera, Villa Carlos Paz inicia la semana con un clima cálido, húmedo e inestable, característico del comienzo de la temporada estival.