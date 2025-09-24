Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz homenajea a Florian Czarnyszewicz con la visita de su biógrafo

El politólogo y escritor polaco Bartosz Bajków llegó a la ciudad para presentar el segundo tomo de la biografía del célebre autor, en un recorrido que incluyó homenaje en su casa, cementerio y el Bosque de la Poesía.

24 de septiembre de 2025

24 de septiembre de 2025,

El politólogo y escritor polaco Bartosz Bajków, coautor de la biografía de Florian Czarnyszewicz, visitó ayer la ciudad de Villa Carlos Paz, donde fue recibido por el intendente Esteban Avilés y la Comisión por la Identidad Carlospacense.

Durante su recorrido, se presentó el segundo tomo de la biografía, se visitó la residencia de Czarnyszewicz, se colocó una ofrenda floral en el cementerio y se plantó un árbol nativo en el Bosque de la Poesía.

La visita refuerza el vínculo de la ciudad con la obra del escritor y consolida a Villa Carlos Paz como un polo cultural y literario de relevancia internacional, de cara a la Segunda Feria Internacional del Libro, que se realizará del 30 de octubre al 3 de noviembre.

