Villa Carlos Paz expuso a las Comunas del Sur ante los vecinos de la región

El Municipio de Villa Carlos Paz emitió un comunicado dirigido a los vecinos de la región, específicamente de las comunidades de Tala Huasi, Villa Río Icho Cruz, Cuesta Blanca, Mayu Sumaj y San Antonio de Arredondo.

“Durante el último fin de semana se registró un evento de lluvia excepcional, que arrastró sedimentos producto de los incendios ocurridos a fines de 2025 en las Altas Cumbres y provocó la obstrucción total del sistema de captación de la planta de Cuesta Blanca”, señalaron.

El Gobierno de Villa Carlos Paz “ha gestionado y llevado a cabo, por más de una década, infraestructura para la prestación de servicios públicos esenciales -Centro Ambiental para el tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, Planta Potabilizadora de Agua- basándose en un concepto de regionalización y solidaridad entre las jurisdicciones e integrando a las localidades del Sur para el acceso a estos servicios”.

Es claro que Villa Carlos Paz se consolida y posiciona como una referencia indiscutida en la planificación y ejecución de obras de infraestructura.

Sin embargo, las localidades del resto de Punilla Sur no han acompañado este esfuerzo con gestiones ni inversiones equivalentes, dejando a la ciudad al frente de la responsabilidad de liderar y financiar obras estructurales que son fundamentales para el desarrollo de todo el valle.

“En ese marco, nuestra ciudad también ha hecho grandes inversiones internas en infraestructura. Sin embargo, los esfuerzos de Villa Carlos Paz no han sido acompañados por inversiones efectivas de las localidades usuarias de este equipamiento, siendo indispensable que sus Gobiernos se comprometan a llevar adelante obras de redes colectoras cloacales, reservorios de agua, extensión de cañerías, colocación de bombas reguladoras de presión, redes de gas natural y que den estricto cumplimiento a los convenios rubricados con este Municipio relativo a la prestación de los servicios bajo su responsabilidad”, explica el comunicado.

Desde el Municipio reafirmaron que “continuará abierto al diálogo institucional, planificando a escala regional y estando a disposición siempre de las familias de localidades vecinas a fin de alcanzar políticas públicas conjuntas que tiendan a proteger y preservar nuestra salud y nuestro ambiente”.