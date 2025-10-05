Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz: domingo inestable con nublados y probabilidad de lluvias

Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 21°C, acompañadas de vientos y ráfagas.

Redacción Vïa Carlos Paz

5 de octubre de 2025,

Nublado en Carlos Paz. Verano 2020.

Villa Carlos Paz se prepara para un domingo 5 de octubre con clima inestable, marcado por cielos mayormente nublados y posibles lluvias débiles a lo largo de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 21°C, acompañadas de vientos moderados con ráfagas de hasta 58 km/h.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, existe un 50% de probabilidad de precipitaciones, mientras que la humedad relativa elevada podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante la mañana y la noche.

