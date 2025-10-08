Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz corre por su identidad en la Maratón “Carlos Nicandro Paz”

La competencia se realizará el 1 de noviembre a orillas del lago, con propuestas para toda la familia y un circuito competitivo de 10K.

Redacción Vïa Carlos Paz

8 de octubre de 2025,

Maratón Carlos Nicandro Paz

Villa Carlos Paz se prepara para una nueva edición de la Maratón por nuestra Identidad “Carlos Nicandro Paz”, un evento que une deporte, historia y comunidad. La cita será el sábado 1 de noviembre desde las 18:30 horas en el Parque de Asistencia, donde la costa del lago se llenará de color y movimiento.

El evento contará con circuitos pensados para todas las edades y niveles: recorridos recreativos de 2K y 5K, con entrada libre y gratuita, y un circuito competitivo de 10K que requerirá inscripción con costo. Las inscripciones se realizan previamente a través del sitio web www.clubrunners.fun.

La maratón forma parte de una agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas que se desarrollan durante octubre y noviembre, en homenaje a la ciudad y a su fundador, Carlos Nicandro Paz. La iniciativa busca fomentar la participación de vecinos y turistas, promoviendo la identidad local a través del deporte.

