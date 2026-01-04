Villa Carlos Paz consolida su liderazgo nacional con una cartelera teatral récord para este verano

Villa Carlos Paz reafirma su título como la capital nacional del teatro de verano.

La ciudad, líder indiscutida del turismo en la provincia de Córdoba, ha desplegado para esta temporada 2025-2026 una infraestructura artística que compite con las principales plazas del mundo.

Desde comedias nacionales hasta shows de magia y recitales en vivo, la villa ofrece opciones para todos los perfiles de visitantes que colman sus calles este enero.

Además, hay numerosos espectáculos infantiles para compartir en familia. Ya iniciado enero, continúan los estrenos y las propuestas para todos los gustos.

Para quienes deseen planificar su noche, la cartelera completa con horarios, elencos y salas se encuentra disponible y actualizada en el sitio oficial de turismo: villacarlospaz.tur.ar/cartelera-teatral.

Entre las propuestas más esperadas aparece “Cortocircuito”, la nueva producción encabezada por Pedro Alfonso, acompañado por Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebastián Almada y Julieta Poggio, con dirección de Diego Ramos. La obra, que se presenta de martes a domingos en el Teatro del Lago, promete ritmo, enredos y el clásico sello de comedia que cada verano se transforma en uno de los grandes atractivos para el público turístico.

Otra de las propuestas que genera fuerte expectativa es “Ni media palabra”, la comedia que reúne en escena a Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el Bicho Gómez en el Teatro Holiday I. Con funciones de miércoles a domingos, el espectáculo apuesta a una combinación de humor ágil y situaciones cotidianas que conectan rápidamente con el público, marcando uno de los regresos teatrales más comentados de la temporada.

El humor cordobés también dice presente con peso propio. En el Teatro Wo, Flaco Pailos y Carla Dogliani (“La Bicho”) presentan “Caos de risa”, un show que reúne monólogos, personajes y participación del público, con funciones de jueves a domingos. En la misma línea humorística, Camilo Nicolás llega con “Es por ahí” al Teatro Holiday II, consolidando su crecimiento en la escena nacional y sumando otra alternativa fuerte dentro del género.

La cartelera musical tiene su lugar destacado con el show en vivo de La Konga, que todos los jueves convoca a miles de fanáticos y se instala como uno de los imperdibles del verano. A ello se suman presentaciones como la de Valentino Merlo, que refuerzan la impronta joven dentro de la programación nocturna de la villa.

En el terreno familiar, la temporada presenta producciones especialmente pensadas para los más chicos. Entre ellas se destacan “Cuentos y canciones de María Elena Walsh” y “El gato con botas”, con un elenco encabezado por Julián Pucheta y Flavia Pereda bajo dirección de Chacho Garabal, combinando teatro musical, humor y clásicos infantiles que garantizan funciones a sala llena durante las vacaciones.

Dentro de las comedias de elenco múltiple, una de las más comentadas es “Suspendan la boda. La magia continúa”, en el Teatro Candilejas I, protagonizada por Nazarena Vélez, Roly Serrano, Barbie Vélez, Santiago Caamaño y Nacho Castañares. Con funciones de martes a domingos, la obra apuesta al enredo, el romance y el humor popular, ubicándose entre los títulos más buscados por el público familiar.

Finalmente, los clásicos personajes del verano también dicen presente. En el Teatro del Sol, “Pirulo en el aire” regresa renovado con nuevas ocurrencias y un formato que combina música y humor. A su vez, Gladys Florimonte y Sergio Gonal presentan “FloriGonal. Humor de efecto inmediato”, reforzando la presencia de comediantes históricos que cada temporada eligen Villa Carlos Paz como escenario.