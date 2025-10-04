Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz celebra el Día Nacional del Circo con un espectáculo en la costa del lago

Las familias podrán disfrutar de acrobacias, telas, cuerda floja, equilibrios, malabares y trapecio a vuelo.

Redacción Vïa Carlos Paz

4 de octubre de 2025,

Turistas en la Costa del Lago de Villa Carlos Paz (La Voz)

Este domingo 5 de octubre, la Costanera de Villa Carlos Paz, a la altura del Skatepark, será escenario de un gran show de circo organizado por la Dirección de Cultura del Gobierno de la Ciudad.

La actividad, a cargo de la Escuela Municipal de Circo, comenzará a las 15:00 hs y se extenderá hasta las 17:30 hs.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de acrobacias, telas, cuerda floja, equilibrios, malabares y trapecio a vuelo, además de la participación de invitados especiales que sumarán emoción al espectáculo.

La entrada será libre y gratuita, abierta tanto a vecinos como a turistas que deseen participar de esta celebración del Día Nacional del Circo.

