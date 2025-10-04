Villa Carlos Paz celebra el Día Nacional del Circo con un espectáculo en la costa del lago

Este domingo 5 de octubre, la Costanera de Villa Carlos Paz, a la altura del Skatepark, será escenario de un gran show de circo organizado por la Dirección de Cultura del Gobierno de la Ciudad.

La actividad, a cargo de la Escuela Municipal de Circo, comenzará a las 15:00 hs y se extenderá hasta las 17:30 hs.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de acrobacias, telas, cuerda floja, equilibrios, malabares y trapecio a vuelo, además de la participación de invitados especiales que sumarán emoción al espectáculo.

La entrada será libre y gratuita, abierta tanto a vecinos como a turistas que deseen participar de esta celebración del Día Nacional del Circo.