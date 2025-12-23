Villa Carlos Paz: así funcionará la recolección de residuos en las Fiestas

En el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la empresa Cotreco dio a conocer el esquema de trabajo previsto para los próximos días festivos en Villa Carlos Paz. Según informaron desde la compañía, el servicio de recolección de residuos quedará suspendido debido a los feriados nacionales establecidos para los días jueves 25 de diciembre y jueves 31 de diciembre.

Por este motivo, se solicita a los vecinos y comerciantes abstenerse de sacar la basura durante ambas jornadas, con el fin de evitar la acumulación de desechos en las veredas y la obstrucción de desagües en caso de inclemencias climáticas.

La actividad se retomará de manera habitual tras los días de receso.