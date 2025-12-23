Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz: así funcionará la recolección de residuos en las Fiestas

La prestataria Cotreco anunció que no habrá actividad los días jueves 25 y 31 de diciembre por los feriados nacionales.

Redacción Vïa Carlos Paz

23 de diciembre de 2025,

Villa Carlos Paz: así funcionará la recolección de residuos en las Fiestas
COTRECO. Recolección de residuos en Villa Carlos Paz (Archivo).

En el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la empresa Cotreco dio a conocer el esquema de trabajo previsto para los próximos días festivos en Villa Carlos Paz. Según informaron desde la compañía, el servicio de recolección de residuos quedará suspendido debido a los feriados nacionales establecidos para los días jueves 25 de diciembre y jueves 31 de diciembre.

Por este motivo, se solicita a los vecinos y comerciantes abstenerse de sacar la basura durante ambas jornadas, con el fin de evitar la acumulación de desechos en las veredas y la obstrucción de desagües en caso de inclemencias climáticas.

La actividad se retomará de manera habitual tras los días de receso.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS