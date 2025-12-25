Villa Carlos Paz apuesta a un verano activo con más de 250 actividades gratuitas

Villa Carlos Paz ya tiene definida su hoja de ruta para la temporada 2026 con el lanzamiento de Familia Activa Verano. Esta iniciativa busca integrar a residentes y visitantes a través de una oferta diversa que abarca disciplinas deportivas, eventos artísticos y experiencias de contacto con el entorno natural, todas con carácter libre y gratuito, requiriendo únicamente una inscripción previa a través de los canales oficiales.

Uno de los pilares de este año es el inicio de las Escuelas de Verano, orientadas a niños y niñas de entre 5 y 12 años. Las sedes centrales serán los Polideportivos de los Distritos Oeste (Colinas) y Sur (Sol y Río), espacios diseñados para garantizar la recreación y la contención durante las vacaciones. En paralelo, se destaca el estreno de “Aventura VCP”, un segmento dedicado a los amantes de la actividad física al aire libre que ofrecerá prácticas de trail running, trekking, canotaje y mountain bike.

La cultura también tendrá un rol protagónico mediante el ciclo “Culturarte”, que llevará funciones de cine, teatro, circo y recitales a distintos puntos de la ciudad. A esto se suman propuestas de educación ambiental y turismo alternativo, como el astroturismo, el avistaje de aves y las jornadas en el Aula Ambiental, reforzando el compromiso de la villa con el cuidado del ecosistema.

Este programa busca dar continuidad al éxito alcanzado durante el 2025, año en el que más de 5.600 personas formaron parte de las actividades, consolidando un esquema que promueve los hábitos saludables y el aprovechamiento de los espacios públicos.

Para participar de las propuestas de Familia Activa Verano, los interesados deben inscribirse en familiaactiva.modernizacionvcp.gob.ar/inscripciones. Además, el cronograma completo de Verano VCP se encuentra disponible en el sitio oficial de turismo: villacarlospaz.tur.ar.