Viernes inestable y con lluvias en Villa Carlos Paz

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes se presentará en Villa Carlos Paz con condiciones de inestabilidad, cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada.

Durante la mañana, el tiempo se mantendría cubierto, con chances de precipitaciones intermitentes, mientras que hacia la tarde podrían registrarse lluvias aisladas, sin descartar mejoras temporarias. Las temperaturas se mantendrán moderadas, con una mínima cercana a los 15 °C y una máxima que rondará los 21 °C.

Por la noche, las condiciones tenderían a mantenerse estables, con nubosidad persistente y ambiente fresco, en un contexto marcado por el ingreso de aire húmedo en la región del Valle de Punilla.