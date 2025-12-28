Verano 2026: Villa Carlos Paz apuesta por una temporada récord con deportes, cultura y aventura gratuitas para vecinos y turistas

Con la premisa de fomentar el encuentro familiar y la vida saludable, la Municipalidad de Villa Carlos Paz presentó las nuevas actividades del programa Familia Activa Verano. La iniciativa, que se extenderá hasta el 20 de febrero, ofrece una amplia agenda de actividades deportivas, recreativas, culturales y ambientales totalmente gratuitas, diseñadas tanto para los vecinos de la ciudad como para los turistas que eligen la villa.

Una de las grandes novedades de este ciclo es el lanzamiento de “Aventura VCP”. Se trata de una propuesta innovadora de conexión con la naturaleza que invita a participar en disciplinas como trail running, trekking, canotaje, mountain bike y senderismo, tanto en entornos de montaña como urbanos. Esta apuesta busca aprovechar el paisaje privilegiado de la ciudad y natural al aire libre.

AVENTURA VCP: la nueva propuesta de Villa Carlos Paz para disfrutar de la naturaleza y el deporte. Fuente: Municipalidad Carlos Paz

Para los más pequeños, se confirmó el inicio de las Escuelas de Verano para niños y niñas de 5 a 12 años. Las mismas funcionarán en los Polideportivos de barrio Colinas (Distrito Oeste) y Sol y Río (Distrito Sur), brindando un espacio de contención, aprendizaje y recreación durante el receso escolar bajo la supervisión de profesionales.

Escuela de Verano Municipal de Carlos Paz

La cultura también tendrá un lugar central con el ciclo “Culturarte”, que llevará espectáculos de teatro, circo, cine y música a diferentes plazas y puntos estratégicos de la ciudad. Además, se suman experiencias vinculadas al cuidado del entorno, como el astroturismo, el avistaje de aves y actividades educativas en el Aula Ambiental.

Culturarte 2024

El astroturismo volvió a convocar a familias durante las vacaciones de invierno en Carlos Paz

El programa viene de un 2025 sumamente exitoso, donde se desarrollaron 255 actividades con la participación de más de 5.600 personas. Con esta nueva edición, el municipio apunta a profundizar ese sentido de pertenencia y ofrecer servicios de calidad sin costo para el bolsillo de las familias.

¿Cómo participar? Todas las actividades requieren inscripción previa por una cuestión de cupos y organización.

Los interesados pueden anotarse a través de la web oficial: familiaactiva.modernizacionvcp.gob.ar/inscripciones. Asimismo, la grilla completa de eventos de la temporada se encuentra disponible en villacarlospaz.tur.ar.