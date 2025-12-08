Vecinos de La Quinta 4° Sección ya pueden conectarse al servicio de cloacas

Villa Carlos Paz es el único Municipio del interior de Córdoba que invierte con recursos propios, en forma permanente, en obras de infraestructura de cloacas, prioritarias para el ambiente de nuestra ciudad y el saneamiento del río San Antonio. Con la finalización de la primera etapa del “Nexo de Conexión Los Zorzales - Distrito Oeste”, los vecinos de barrio La Quinta IV Sección ya pueden conectarse al servicio de cloacas, sumándose al 67 por ciento de los carlospacenses que ya cuentan con el servicio.

LOS VECINOS DE BARRIO LA QUINTA CUARTA SECCIÓN YA PUEDEN CONECTARSE AL SERVICIO DE CLOACAS

LOS VECINOS DE BARRIO LA QUINTA CUARTA SECCIÓN YA PUEDEN CONECTARSE AL SERVICIO DE CLOACAS

El Intendente Esteban Avilés mantuvo un encuentro en el Centro Vecinal, presentando a los vecinos la nueva posibilidad de conexión del servicio, para quienes residen sobre Avenida Los Sauces. Las obras que conectan al distrito Oeste al sistema de desagües son esenciales debido a la gran cantidad de instituciones educativas, deportivas y sociales del sector.

Luego, en las siguientes etapas se sumarán los barrios Colinas, Lote H, Las Latitas, Las Catitas, La Quinta 3 Sección y parte de La Quinta 1 Sección.

“Villa Carlos Paz es el único municipio que con fondos propios continúa realizando obras de infraestructura, esenciales para el ambiente de nuestra ciudad. Hoy los vecinos de barrio La Quinta Cuarta Sección ya pueden conectarse al servicio, es una gran obra destinada a los vecinos y las familias de este sector”, señaló Esteban Avilés, intendente de Villa Carlos Paz.