VCP Ilumina 2: el Municipio completó la instalación de un 50% más de luminarias LED en toda la ciudad

Villa Carlos Paz se ha consolidado como la única ciudad del país que hoy ya cuenta con su sistema de alumbrado iluminado íntegramente con tecnología LED.

En esta oportunidad, y con el cumplimiento del programa VCP Ilumina 2 se agregó un 50% más de nuevas luminarias LED, que se suman a las ya existentes.

El objetivo central fue profundizar los conceptos de equidad e igualdad, permitiendo que cada sector de la ciudad acceda a la misma calidad, cantidad y potencia de iluminación.

Gracias a esta inversión, tanto los ingresos principales como el centro y los distintos distritos cuentan actualmente con una iluminación uniforme.

Durante la ejecución de las tareas, se priorizaron los accesos a instituciones educativas, deportivas, sociales e intermedias, facilitando la circulación en zonas de alta concurrencia.

Además de la mejora en la infraestructura, la tecnología LED instalada por el Municipio contribuye directamente a una mayor seguridad ciudadana.

Al tratarse de sistemas más eficientes, también se logra minimizar el impacto ambiental mediante un menor consumo de energía y una durabilidad superior en el tiempo.

Con la finalización de esta etapa, la ciudad refuerza su perfil como un destino sustentable y amigable con el ambiente, transformando el servicio público en una herramienta de bienestar y seguridad para todos los vecinos.