Valle Hermoso se viste de fiesta con una nueva edición de los “Carnavalles”

La localidad de Valle Hermoso ya tiene todo listo para vivir sus celebraciones de carnaval el próximo viernes 16 y sábado 17 de enero. La cita comenzará a las 21:00 horas en la céntrica Plaza Manuel Belgrano, donde se espera una multitudinaria asistencia tanto de residentes como de turistas que buscan disfrutar de las tradicionales comparsas y el color de esta festividad.

La propuesta de este año llega con una agenda renovada que combina la música en vivo con experiencias interactivas. Durante la jornada del viernes, los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de Jessi Díaz y Calle Vapor, además del esperado concurso de disfraces infantil donde se entregarán los premios “Lolo” de oro, plata y bronce.

Por su parte, el sábado tendrá una impronta especial con el desembarco del Carnaval Chayero, sumando las actuaciones de El Embrujo y Grupo Cristal, junto al certamen de disfraces orientado al público adulto.

Más allá del escenario principal, el evento contará con una variada oferta de foodtrucks, ferias artesanales y los clásicos puestos de espuma loca para animar las noches. Entre las grandes novedades de esta edición, se destaca una curiosa demostración de hidrocohetes, una apuesta tecnológica que busca sorprender a los más pequeños.