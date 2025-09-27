Valle Hermoso se prepara para la Gran Peña del Valle

La Gran Peña del Valle se perfila como una excelente oportunidad para disfrutar de una jornada cultural en un entorno natural único, en el corazón del Valle de Punilla.
Los organizadores invitaron a participar de este evento que celebra las raíces y la identidad folklórica de la región.
El próximo sábado 4 de octubre, la localidad de Valle Hermoso vivirá una jornada cargada de música, danza y tradición con la realización de la “Gran Peña del Valle”. El evento se llevará a cabo desde el mediodía en el Polideportivo Municipal, ubicado en la intersección de la Avenida General Paz y la Ruta Nacional 38, con entrada gratuita para toda la comunidad.
La programación artística contará con destacados exponentes del folklore nacional y local. Entre los artistas y grupos confirmados se encuentran:
- Escuela de Danzas Folklóricas Mi Querumana
- Ballet Municipal Lampatu Mayu
- Ballet José Hernández
- Lucila Rodríguez (ganadora del Pre Cosquín)
- Sol La Salteña
- Julio César Mariachi
- Guadalupe Altamirano (La Voz Joven del Folklore)
- Nilda Allende
- Los Hermanos Chávez (Los Inigualables)
Además de la música y la danza, los asistentes podrán disfrutar de un servicio de buffet con comidas típicas y food trucks, creando un ambiente ideal para compartir en familia y con amigos.