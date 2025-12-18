Valle Hermoso fortalece el abastecimiento de agua potable con una nueva fuente subterránea

Valle Hermoso incorporó una nueva fuente de agua subterránea a su red de distribución, una intervención que permitirá mejorar el funcionamiento del sistema de agua potable y reforzar el suministro en uno de los sectores con mayor demanda de la ciudad.

La iniciativa se enmarca en un plan de infraestructura hídrica impulsado por el municipio, en articulación con la Cooperativa San Antonio, y contó con apoyo financiero provincial. El objetivo es optimizar la prestación del servicio y garantizar mayor previsibilidad frente a escenarios de escasez.

La nueva perforación se encuentra integrada al sistema Ferrarini y cuenta con equipamiento técnico de última generación, entre ellos automatización, cloración y sistemas de bombeo, además del enlace a la cisterna existente, lo que permite sumar 10 metros cúbicos de agua por hora a la red.

Este refuerzo beneficiará directamente a más de 1.500 usuarios de nueve barrios del sector este, una zona que en los últimos años registró un crecimiento sostenido y una mayor exigencia sobre el servicio.

Desde el gobierno local señalaron que se trata de una obra de carácter estructural, pensada para mejorar la calidad del suministro a mediano y largo plazo, consolidando una red más eficiente y preparada para acompañar el desarrollo de Valle Hermoso.