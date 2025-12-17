Vía Carlos Paz

Una policía se lanzó al lago San Roque y logró salvar a una mujer

El episodio ocurrió el martes por la tarde en la comuna de San Roque. La víctima, de 49 años, fue derivada a un centro de salud, mientras que la uniformada sufrió lesiones durante el operativo.

Redacción Vïa Carlos Paz

17 de diciembre de 2025,

Los diques de Córdoba se encuentran cercanos a sus niveles medios para la época del año

Mientras se dirigía a cumplir con su jornada laboral, una suboficial de la Dirección Bomberos protagonizó un rescate en el lago San Roque, al asistir a una persona que se encontraba en riesgo dentro del agua.

De acuerdo a la información oficial, la situación fue detectada en horas de la tarde, cuando la efectiva advirtió que una mujer de 59 años no lograba salir del espejo de agua por sus propios medios, debido a que no sabía nadar. Ante el cuadro de emergencia, decidió ingresar al lago y logró retirarla del sector de peligro.

Tras el rescate, la persona asistida resultó ilesa y no fue necesario que recibiera atención médica. Sin embargo, al intentar salir del lugar, la suboficial resbaló en la costa, cayó sobre las piedras y sufrió un golpe que le provocó una pérdida momentánea de conocimiento.

Como consecuencia del incidente, la efectiva policial fue trasladada al Hospital Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, donde recibió atención médica. Desde fuentes oficiales se indicó que se encuentra fuera de peligro.

El accionar de la efectiva permitió evitar una tragedia y destacó la rápida respuesta del personal policial ante una situación de riesgo.

