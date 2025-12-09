Una joven de 17 años sufrió heridas tras saltar de una camioneta en movimiento en barrio La Quinta

Una adolescente de 17 años resultó herida en la madrugada de este martes luego de arrojarse de una camioneta en movimiento en pleno barrio La Quinta. El hecho se registró alrededor de las 4:00, sobre calle Asunción al 150, donde vecinos alertaron a la Policía sobre la presencia de una joven lesionada en la vía pública.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que la adolescente presentaba traumatismo de cráneo, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro de salud de la ciudad para recibir atención médica.

En el marco del procedimiento, los efectivos detuvieron al conductor del vehículo, un joven de 23 años, y procedieron al secuestro de la camioneta Toyota Hilux en la que ambos se trasladaban.

Según relató la víctima, había solicitado en reiteradas oportunidades que el conductor detuviera la marcha, pero ante la negativa decidió saltar del rodado en movimiento para evitar que la siguiera conduciendo en esas condiciones.

El caso quedó a disposición de la Justicia, que investiga las circunstancias y la responsabilidad del conductor en el episodio.