El pasado viernes, un incendio en la calle San Luis de Villa Carlos Paz, dejó a Bruno Donato, su padre y sus dos hijos sin prácticamente ninguna pertenencia. Según relató Bruno, todo sucedió mientras él llevaba al hijo menor al jardín y su padre había salido:

“Cuando llegué al trabajo, me llamó mi exmujer gritando que se estaba quemando la casa. Para ese momento, ya era humo y fuego saliendo por las ventanas”.

La rápida reacción de los vecinos evitó lo peor: “Los chicos de la obra de al lado ayudaron a sacar a mis hijos y las garrafas. Después llegaron los bomberos y lograron apagar el fuego, pero ya se había quemado todo: colchones, placares, ropa… todo”, explicó el hombre a medios locales.

Una familia de Villa Carlos Paz lo perdió todo en un incendio y pide colaboración

La familia recibió atención médica en el hospital por leve intoxicación y alteración de la glucemia de Bruno, quien es diabético, pero se encuentra estable. Mientras tanto, los siete integrantes están viviendo en un pequeño departamento, a la espera de pericias y de evaluar qué se puede recuperar.

La solidaridad del barrio y de instituciones, como el Club de Leones, fue inmediata. Trajeron colchones, ropa, mercadería y artículos de limpieza, mientras vecinos difundieron mensajes para ayudar a la familia. Bruno destacó que aún necesitan calzado y artículos básicos, aunque por ahora el espacio limitado dificulta almacenar donaciones grandes.

Cómo colaborar: