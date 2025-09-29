Una coscoína hace historia al ser nombrada segunda jefa de la Base Marambio en la Antártida

Lorena Alejandra González, nacida en Cosquín en 1987, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de segunda jefa de la Base Marambio. Desde su rol, supervisará la administración del personal, la logística, el control operacional y la seguridad en la plataforma antártica.

“La Antártida no distingue géneros; lo que cuenta es la capacidad, la preparación y el compromiso. Esta designación es una gran responsabilidad y una oportunidad para abrir camino a otras mujeres”, afirmó González a la Gaceta Marinera.

Fundada en 1969, la Base Marambio alberga a 77 personas, entre personal científico, meteorólogos y dotación militar de las tres Fuerzas Armadas. “Liderar aquí exige paciencia, flexibilidad y empatía, y la capacidad de resolver problemas en condiciones extremas”, agregó la oficial.

La teniente de navío pasó su infancia y adolescencia en el barrio La Toma, completó sus estudios secundarios en la IPEM 157 “Presidente Sarmiento” y en 2007 ingresó a la Armada Argentina, construyendo una carrera basada en disciplina, preparación y compromiso.