Un recorrido por la costa del río: El Fantasio, una joya imperdible de Villa Carlos Paz

El Fantasio es uno de los lugares de la costa del río más emblemáticos y tradicionales de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, Argentina.

Este icónico lugar, ubicado a orillas del río San Antonio, combina un entorno natural inigualable con una amplia oferta recreativa, lo que lo convierte en un destino favorito tanto para locales como para turistas.

Río El Fantasio, Carlos Paz

El lugar está rodeado por la belleza serrana típica del Valle de Punilla, con frondosa vegetación y formaciones rocosas que complementan el paisaje. El río San Antonio atraviesa este espacio, ofreciendo aguas cristalinas ideales para nadar y disfrutar del verano.

Cuenta con amplias playas de arena y sectores de piedras donde se forman pozos naturales. Estos son perfectos para refrescarse y relajarse, siendo aptos para todas las edades debido a la variedad de profundidades.

Las aguas del río son ideales para disfrutar de un día en familia o con amigos. Los alrededores ofrecen senderos cortos para caminar y explorar la flora y fauna local. Es común ver visitantes practicando pesca recreativa en sectores tranquilos del río.

Turistas en la playa el Fantasio de la ciudad de Carlos Paz. (La Voz)

Además, funcionan allí las actividades de Aventura VCP, propuestas de caminatas y senderismo en contacto con la naturaleza, desde este sector hacia Playas de Oro, un recorrido ideal por la costa del río.