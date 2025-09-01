Un oso melero fue rescatado en Charbonier y se encuentra en buen estado

Un oso melero fue rescatado este domingo en el paraje Escobas, en la Comuna de Charbonier, al norte del valle de Punilla.

La presencia del animal fue advertida por una vecina, que rápidamente notificó a las autoridades. A partir de allí se puso en marcha el protocolo de rescate para protegerlo.

El procedimiento estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de Capilla del Monte, que identificaron al ejemplar y lo trasladaron mediante técnicas de manejo controlado, con apoyo de la Guardia Local y un vecino.

Desde la comuna informaron que el ejemplar se encuentra en excelente estado de salud, en el marco de sus patrones migratorios habituales. El operativo buscó retirarlo de un ambiente que podía resultar hostil y minimizar el estrés fisiológico mediante un procedimiento de manejo que priorizó el bienestar animal.

Tras el traslado al destacamento local, intervino Policía Ambiental, que coordinó con el Centro Tatú Carreta los exámenes veterinarios pertinentes y la posterior reinserción controlada en su hábitat natural.