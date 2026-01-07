Un hombre sufrió heridas graves tras volcar en la autopista Córdoba-Carlos Paz

Un fuerte accidente de tránsito tuvo lugar este miércoles, pasadas las 13:00 horas, en la autopista que une la capital provincial con Villa Carlos Paz. Por causas que aún se intentan establecer, un hombre de 59 años que circulaba a bordo de una Daihatsu Terios perdió el control del rodado, lo que derivó en un vuelco sobre la calzada.

El episodio se registró específicamente en el kilómetro 22 de la Ruta 20, sobre el carril que conduce hacia Carlos Paz. Producto del impacto, el vehículo quedó seriamente dañado, mientras que su único ocupante debió ser asistido de inmediato por personal médico.

Efectivos de un servicio de emergencias trabajaron en el lugar y diagnosticaron al conductor con politraumatismos y traumatismo de cráneo. Ante la gravedad de las lesiones, se dispuso su traslado inmediato al Hospital Gumersindo Sayago para una atención especializada.

Debido al operativo de asistencia y a las tareas para remover el vehículo siniestrado, el tránsito en el sector sufrió demoras momentáneas.