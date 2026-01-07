Vía Carlos Paz

Un hombre sufrió heridas graves tras volcar en la autopista Córdoba-Carlos Paz

El siniestro ocurrió este miércoles a la altura del kilómetro 22. El conductor, de 59 años, sufrió traumatismo de cráneo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Sayago.

Redacción Vïa Carlos Paz

7 de enero de 2026,

Un hombre sufrió heridas graves tras volcar en la autopista Córdoba-Carlos Paz
Un hombre sufrió heridas graves tras volcar en la autopista Córdoba-Carlos Paz. Gentileza Carlos Paz Vivo

Un fuerte accidente de tránsito tuvo lugar este miércoles, pasadas las 13:00 horas, en la autopista que une la capital provincial con Villa Carlos Paz. Por causas que aún se intentan establecer, un hombre de 59 años que circulaba a bordo de una Daihatsu Terios perdió el control del rodado, lo que derivó en un vuelco sobre la calzada.

El episodio se registró específicamente en el kilómetro 22 de la Ruta 20, sobre el carril que conduce hacia Carlos Paz. Producto del impacto, el vehículo quedó seriamente dañado, mientras que su único ocupante debió ser asistido de inmediato por personal médico.

Efectivos de un servicio de emergencias trabajaron en el lugar y diagnosticaron al conductor con politraumatismos y traumatismo de cráneo. Ante la gravedad de las lesiones, se dispuso su traslado inmediato al Hospital Gumersindo Sayago para una atención especializada.

Debido al operativo de asistencia y a las tareas para remover el vehículo siniestrado, el tránsito en el sector sufrió demoras momentáneas.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS