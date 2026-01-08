Un hombre fue detenido en Icho Cruz tras herir a un policía de un golpe en la cara

Un violento episodio tuvo lugar este jueves alrededor de las 1:50 hs en la localidad de Icho Cruz, cuando un operativo derivó en la aprehensión de un hombre por agredir violentamente a un efectivo en medio del procedimiento de control en la vía pública. El hecho se desencadenó en la intersección de Avenida Argentina y calle Scutti.

En ese sector, personal de la patrulla intervino al observar que un sujeto se encontraba manteniendo una fuerte discusión con inspectores municipales. Al intentar identificarlo, el individuo de 30 años adoptó una postura hostil y se negó a colaborar con los uniformados.

Según informaron fuentes policiales, el hombre comenzó a proferir insultos y, de manera repentina, le propinó un golpe de puño en el rostro a uno de los agentes, provocándole lesiones visibles.

Tras el ataque, los demás efectivos procedieron a la inmediata detención del agresor. El hombre fue trasladado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.