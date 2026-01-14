Un hombre de 64 años falleció tras descompensarse en el centro de Carlos Paz

Un clima de conmoción se vivió anoche en Villa Carlos Paz. Mientras la zona céntrica registraba el movimiento habitual de la temporada, un hombre de 64 años se desplomó repentinamente mientras caminaba por la calle Las Heras. El trágico episodio fue alertado por transeúntes quienes dieron aviso inmediato a las autoridades tras presenciar el desvanecimiento del hombre.

En cuestión de minutos, se montó un importante operativo que incluyó personal policial para resguardar el área, Bomberos Voluntarios que iniciaron las primeras asistencias y una unidad de Vittal, cuyos profesionales médicos realizaron maniobras de reanimación avanzada. Lamentablemente, tras varios intentos por estabilizarlo, los médicos confirmaron que el hombre había fallecido, presuntamente a causa de un paro cardiorrespiratorio fulminante.

Debido a la naturaleza del fallecimiento, la Justicia tomó intervención inmediata. El cuerpo permaneció en el sector hasta la llegada de los peritos, y la causa ha sido caratulada preventivamente como muerte de etiología dudosa.

Según la primeras informaciones el fallecido sería residente de Carlos Paz.