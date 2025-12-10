Vía Carlos Paz

Un auto fue embestido por el Tren de las Sierras en pleno centro de La Falda

El tren impactó a un Fiat Uno en el paso a nivel de 9 de Julio. La conductora sufrió una crisis nerviosa, pero no tuvo lesiones graves.

Redacción Vïa Carlos Paz

10 de diciembre de 2025,

Un auto fue embestido por el Tren de las Sierras en pleno centro de La Falda. Gentileza: Punilla Informa

Un accidente ferroviario generó preocupación este miércoles alrededor de las 15:00 en La Falda, cuando el Tren de las Sierras colisionó con un Fiat Uno que cruzaba por el paso a nivel de calle 9 de Julio, en el corazón de la ciudad.

Según informaron los equipos de emergencia, el vehículo atravesó las vías en el momento en que la formación avanzaba con dirección al sur. La conductora no habría advertido la cercanía del tren, lo que derivó en el impacto.

A raíz del episodio, la mujer quedó en estado de shock y tuvo que ser asistida por personal del CEM, que constató que no presentaba lesiones de gravedad.

En el operativo participaron Bomberos Voluntarios, agentes municipales de Tránsito, integrantes de la Guardia Local y efectivos de la Policía de Córdoba, quienes aseguraron la zona y normalizaron el flujo vehicular y peatonal.

Las autoridades le recuerdan a la población la importancia de extremar precauciones al cruzar pasos ferroviarios de la región.

