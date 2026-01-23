Vía Carlos Paz

Tres paradas obligadas en La Falda para disfrutar el viernes en familia

Desde expediciones espaciales y encuentros con dinosaurios hasta juegos callejeros y magia en vivo, la ciudad ofrece propuestas que combinan tecnología y asombro para todas las edades.

Redacción Vïa Carlos Paz

23 de enero de 2026,

La Falda invita a residentes y turistas a un viernes lleno de experiencias. La aventura comienza en el Descanso Edén (Av. Edén 1400) con el Planetario Móvil, que ofrece funciones cada 40 minutos (de 18:00 a 22:40 hs) sobre dinosaurios, el universo y el fondo del mar. La entrada general es de $8.400 (con descuentos por anticipadas y segunda función), mientras que menores de 3 años y personas con CUD abonan $3.000.

Por otro lado, la Avenida Edén (del 400 al 600) se transformará en la Peatonal del Juego de 21:00 a 0:00 hs. Es una propuesta totalmente gratuita que invita a las familias a disfrutar de diversos desafíos recreativos al aire libre, en pleno centro de la ciudad.

Como cierre, el Salón Leopoldo Marechal (Sarmiento 92) recibirá a las 21:00 hs el show “Conexiones”, una experiencia de magia e ilusionismo diseñada para sorprender a grandes y chicos. El espectáculo es bajo la modalidad “a la gorra”.

