Tres jóvenes quedaron atrapados por la tormenta en Capilla del Monte y debieron ser rescatados

Una jornada de senderismo estuvo a punto de terminar en tragedia este martes en Capilla del Monte, cuando tres jóvenes de 18 años se vieron sorprendidos por las inclemencias climáticas. El grupo había iniciado un descenso desde el dique Los Alazanes con destino a la zona conocida como la Toma del Río, pero la irrupción de una fuerte tormenta y el consecuente aumento del nivel del agua bloquearon sus vías de retorno, generando una profunda preocupación entre sus familiares.

Ante la falta de novedades sobre el paradero de los excursionistas, se puso en marcha un operativo de búsqueda que involucró a efectivos de la Policía de Córdoba y especialistas del DUAR. Tras varias horas de rastrillaje en un terreno complicado por el barro y la visibilidad, los rescatistas lograron localizar a los adolescentes, quienes se encontraban en perfecto estado de salud, aunque manifestaban signos de agotamiento físico por el esfuerzo realizado bajo el temporal.

Una vez puestos a salvo, los jóvenes fueron trasladados a la Comisaría de Capilla del Monte para recibir asistencia preventiva y facilitar el reencuentro con sus familiares.

Tras el incidente, las autoridades locales enfatizaron la necesidad de respetar las alertas meteorológicas y recomendaron consultar siempre los informes oficiales antes de emprender actividades de montaña, dada la peligrosidad que representan las crecidas repentinas en esta región.